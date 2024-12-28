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Сегодня, 06:27

«Детройт» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Детройт» со счетом 5:2.

После этого матча «Торонто» с 46 очками занимает третье место в Западной конференции, «Детройт» с 30 очками — на 15-й строчке.

ХК Детройт Ред Уингз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 38 24 14 51
2 Вашингтон 34 23 11 48
3 Каролина 35 21 14 43
4 Питтсбург 36 16 20 37
5 Коламбус 36 15 21 36
6 Филадельфия 35 15 20 34
7 Рейнджерс 34 16 18 33
8 Айлендерс 35 13 22 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 36 22 14 46
2 Флорида 36 22 14 46
3 Бостон 37 19 18 42
4 Тампа-Бэй 32 19 13 40
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 34 14 20 31
7 Детройт 35 13 22 30
8 Баффало 36 13 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 35 21 14 46
3 Колорадо 36 21 15 42
4 Даллас 33 20 13 40
5 Юта 34 16 18 38
6 Сент-Луис 36 16 20 36
7 Нэшвилл 35 11 24 29
8 Чикаго 36 12 24 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 23 11 49
2 Эдмонтон 34 21 13 44
3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
4 Ванкувер 34 17 17 41
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 36 15 21 32
7 Анахайм 33 13 20 30
8 Сан-Хосе 37 11 26 28
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31.12
1.01
2.01
28.12 03:00
Нью-Джерси – Каролина
 4 : 2
28.12 03:00
Детройт – Торонто
 2 : 5
28.12 03:00
Баффало – Чикаго
 6 : 2
28.12 03:00
Коламбус – Бостон
 6 : 2
28.12 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 - : -
28.12 04:00
Даллас – Миннесота
 2 : 3 ОТ
28.12 05:30
Юта – Колорадо
 - : -
28.12 06:30
Сан-Хосе – Вегас
 - : -
28.12 21:00
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 - : -
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