«Детройт» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Детройт» со счетом 5:2.

После этого матча «Торонто» с 46 очками занимает третье место в Западной конференции, «Детройт» с 30 очками — на 15-й строчке.