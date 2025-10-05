«Детройт» в овертайме выиграл у «Торонто»

«Детройт» победил «Торонто» в домашнем предсезонном матче НХЛ — 6:5 (ОТ).

В основное время в составе хозяев голы забили Микаэль Брандсегг-Нюгор (дважды), Патрик Кейн, Дилан Ларкин, Альберт Юханссон. В овертайме отличился Ларкин.

У гостей шабы на счету Логана Шоу, Ника Робертсона, Майкла Пеццетты, Вильяма Нюландера и Седрика Паре.

«Детройт» и «Торонто» сыграли последний предсезонный матч. «Ред Уингз» проведут первую игру в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 10 октября против «Монреаля», а «Мейпл Лифс» встретятся с этой же командой 9 октября.