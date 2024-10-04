Дубль Пачиоретти помог «Торонто» переиграть «Детройт»

«Детройт» проиграл «Торонто» в предсезонном матче НХЛ — 0:2.

Форвард «Мэйпл Лифс» Ник Робертсон оформил дубль, а Макс Пачиоретти сделал две голевые передачи.

Российские хоккеисты Никита Гребенкин («Торонто») и Владимир Тарасенко («Детройт») приняли участие в этой игре, но результативными действиями не отметились.

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября матчем «Баффало» — «Нью-Джерси», который пройдет в Праге. Начало игры — 20:00 по московскому врмени.