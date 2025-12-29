«Торонто» уступил «Детройту» в овертайме

«Детройт» победил «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Мориц Зайдер и Мэйсон Эпплтон, у гостей забили Мэттью Найз и Николас Робертсон.

Победный гол в овертайме на счету Симона Эдвинссона.

«Детройт» (49 очков после 40 матчей) занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Торонто» в 38 играх набрал 40 очков и расположился на 15-м месте.