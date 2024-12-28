«Торонто» на выезде обыграл «Детройт», Марнер оформил хет-трик

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Детройт» со счетом 5:2.

В составе «Мэйпл Ливз» хет-трик оформил Митч Марнер, еще по голу забили Давид Кампф и Ник Робертсон. У «Рэд Уингз» шайбы забросили Лукас Рэймонд и Симон Эдвинссон, Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.

После этого матча «Торонто» с 46 очками занимает третье место в Западной конференции, «Детройт» с 30 очками — на 15-й строчке.