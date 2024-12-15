«Детройт» победил «Торонто»

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома победил «Торонто» со счетом 4:2.

В составе «Ред Уингз» дубль оформил Джефф Питри, еще по голу забили Мориц Зайдер и Лукас Рэймонд. У «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Остон Мэттьюс и Мэттью Низ.

После этого матча «Детройт» с 28 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Торонто» с 38 очками — на третьей строчке.