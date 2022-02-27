Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:03

«Торонто» обыграл «Детройт», команды забросили 17 шайб

Сергей Разин
корреспондент

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 10:7.

В составе «Мэйпл Ливз» 6 (4+2) очков набрал Митч Марнер, 5 (1+4) очков у Майкла Бантинга, 4 (1+3) очка у Остона Мэттьюса, 2 (1+1) очка набрал Илья Михеев, Илья Любушкин отметился результативной передачей.

На 12-й минуте «Ред Уингз» заменили Алекса Недельковича на Томаса Грайсса при счете 1:3. На третий период при счете 2:7 вернулся Неделькович. При этом «Торонто» также поменяли вратаря — на 45-й минуте при счете 7:5 вместо Джека Кэмпбелла вышел Петр Мразек.

После этого матча «Торонто» с 72 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Детройт» с 52 очками — на десятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Торонто» — 7:10 (1:3, 1:4, 5:3)

Голы: Нюландер — 21 (Холл, Каше), 3:52 — 0:1. Бантинг — 18 (Холл, Марнер), 6:18 — 0:2. Раймонд — 14 (Стаал, Гронек), 10:33 — 1:2. Кампф — 8 (Михеев, Керфут), 11:06 — 1:3. Марнер — 18 (Мэттьюс, Бантинг), 20:33 — 1:4. Марнер — 19 (Мэттьюс, Бантинг), 24:13 — 1:5. Марнер — 20 (Бантинг, Мэттьюс), 29:19 — 1:6. Ганье — 6, 33:47 — 2:6. Мэттьюс — 37 (Броди, Марнер), 38:38 — 2:7. Гронек — 5 (Стаал, Раймонд), 40:35 — 3:7. Рауни — 3 (Гронек, Эрне), 42:09 — 4:7. Велено — 5 (Гронек, Декейсер), 44:42 — 5:7. Расмуссен — 7 (Зайдер, Велено), 45:21 — 6:7. Михеев — 9 (Керфут, Любушкин), 47:04 — 6:8. Раймонд — 15 (Ларкин, Зайдер), 47:45 — 7:8. Каше — 10 (мен., Кампф, Холл), 50:33 — 7:9. Марнер — 21 (Бантинг), 55:41 — 7:10.

Вратари: Неделькович (Грайсс, 11:06, Неделькович, 40:00) — Кэмпбелл (Мразек, 44:42).

Штраф: 0 — 6.

Броски: 33 (8+10+15) — 39 (15+12+12).

Наши: Наместников (12.26/1/+1) — Любушкин (17.42/1/+1), Михеев (18.37/3/0).

27 февраля. Детройт. Little Caesars Arena. 18791 зритель.

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
2
Читайте также
Норвегия требует отстранить Большунова от выступлений в Кубке мира. Ему не могут гарантировать безопасность
Мокрый Ваноли, армейцы под санкциями и новый Бекхэм: главное, что произошло в дерби «Спартак» - ЦСКА
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Детройт» дважды поменял вратарей по ходу матча с «Торонто», «Мэйпл Ливз» — один раз

Любушкин набрал первое очко за «Торонто»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 36 15 76
2 Питтсбург 54 32 22 72
3 Рейнджерс 52 33 19 71
4 Вашингтон 54 28 26 65
5 Коламбус 52 27 25 55
6 Айлендерс 47 19 28 46
7 Филадельфия 52 16 36 42
8 Нью-Джерси 52 18 34 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 35 18 75
2 Тампа-Бэй 51 34 17 74
3 Торонто 52 34 18 72
4 Бостон 51 30 21 64
5 Детройт 53 23 30 52
6 Оттава 51 19 32 43
7 Баффало 53 16 37 40
8 Монреаль 53 13 40 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 52 38 14 80
2 Сент-Луис 51 31 20 68
3 Миннесота 49 31 18 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 51 28 23 59
6 Виннипег 52 22 30 53
7 Чикаго 53 19 34 46
8 Аризона 52 14 38 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 50 30 20 66
2 Лос-Анджелес 52 28 24 63
3 Вегас 52 29 23 62
4 Эдмонтон 52 29 23 61
5 Анахайм 54 25 29 59
6 Ванкувер 53 25 28 56
7 Сан-Хосе 51 23 28 52
8 Сиэтл 54 16 38 37
Результаты / календарь
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
27.02 03:00
Оттава – Монреаль
 1 : 2
27.02 03:30
Нэшвилл – Тампа-Бэй
 2 : 3
27.02 03:30
Детройт – Торонто
 7 : 10
27.02 06:00
Вегас – Колорадо
 - : -
27.02 06:00
Калгари – Миннесота
 - : -
27.02 06:00
Сан-Хосе – Бостон
 - : -
27.02 06:30
Лос-Анджелес – Айлендерс
- : -
27.02 21:00
Каролина – Эдмонтон
 - : -
27.02 22:00
Даллас – Баффало
 - : -
27.02 23:00
Чикаго – Сент-Луис
 - : -
27.02 23:59
Аризона – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 75
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 74
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 36
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 48 36
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 52 34
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 34 1.95
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 20 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 40 2.07
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости