«Торонто» обыграл «Детройт», команды забросили 17 шайб

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 10:7.

В составе «Мэйпл Ливз» 6 (4+2) очков набрал Митч Марнер, 5 (1+4) очков у Майкла Бантинга, 4 (1+3) очка у Остона Мэттьюса, 2 (1+1) очка набрал Илья Михеев, Илья Любушкин отметился результативной передачей.

На 12-й минуте «Ред Уингз» заменили Алекса Недельковича на Томаса Грайсса при счете 1:3. На третий период при счете 2:7 вернулся Неделькович. При этом «Торонто» также поменяли вратаря — на 45-й минуте при счете 7:5 вместо Джека Кэмпбелла вышел Петр Мразек.

После этого матча «Торонто» с 72 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Детройт» с 52 очками — на десятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Торонто» — 7:10 (1:3, 1:4, 5:3)

Голы: Нюландер — 21 (Холл, Каше), 3:52 — 0:1. Бантинг — 18 (Холл, Марнер), 6:18 — 0:2. Раймонд — 14 (Стаал, Гронек), 10:33 — 1:2. Кампф — 8 (Михеев, Керфут), 11:06 — 1:3. Марнер — 18 (Мэттьюс, Бантинг), 20:33 — 1:4. Марнер — 19 (Мэттьюс, Бантинг), 24:13 — 1:5. Марнер — 20 (Бантинг, Мэттьюс), 29:19 — 1:6. Ганье — 6, 33:47 — 2:6. Мэттьюс — 37 (Броди, Марнер), 38:38 — 2:7. Гронек — 5 (Стаал, Раймонд), 40:35 — 3:7. Рауни — 3 (Гронек, Эрне), 42:09 — 4:7. Велено — 5 (Гронек, Декейсер), 44:42 — 5:7. Расмуссен — 7 (Зайдер, Велено), 45:21 — 6:7. Михеев — 9 (Керфут, Любушкин), 47:04 — 6:8. Раймонд — 15 (Ларкин, Зайдер), 47:45 — 7:8. Каше — 10 (мен., Кампф, Холл), 50:33 — 7:9. Марнер — 21 (Бантинг), 55:41 — 7:10.

Вратари: Неделькович (Грайсс, 11:06, Неделькович, 40:00) — Кэмпбелл (Мразек, 44:42).

Штраф: 0 — 6.

Броски: 33 (8+10+15) — 39 (15+12+12).

Наши: Наместников (12.26/1/+1) — Любушкин (17.42/1/+1), Михеев (18.37/3/0).

27 февраля. Детройт. Little Caesars Arena. 18791 зритель.