Хет-трик Бантинга принес «Торонто» победу над «Детройтом», Наместников набрал два очка
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 7:4.
В составе «Мэйпл Ливз» хет-трик оформил Майкл Бантинг, еще по шайбе забросили Пьер Энгвалл, Расмус Сандин, Митч Марнер и Джон Таварес. У «Рэд Уингз» 2 (1+1) очка набрал Владислав Наместников, также дубль оформил Дилан Ларкин, еще один гол забил Тайлер Бертуцци.
После этого матча «Торонто» с 57 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Детройт» с 44 очками — на девятой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Торонто» — 4:7 (1:1, 3:1, 0:5)
Голы: Ларкин — 21 (Наместников), 1:15 — 1:0. Энгвалль — 6 (Райлли, Спецца), 16:28 — 1:1. Наместников — 12 (Ларкин, Зайдер), 21:16 — 2:1. Бертуцци — 21 (Фаббри, Зайдер), 22:11 — 3:1. Бантинг — 10 (Холл, Кампф), 32:07 — 3:2. Ларкин — 22 (бол., Фаббри, Раймонд), 35:54 — 4:2. Бантинг — 11 (Мэттьюс, Холл), 49:28 — 4:3. Бантинг — 12 (Марнер, Мэттьюс), 51:58 — 4:4. Сандин — 1 (Таварес, Керфут), 57:09 — 4:5. Марнер — 11 (бол., п.в., Керфут, Райлли), 58:46 — 4:6. Таварес — 17 (бол., п.в., Кампф), 59:49 — 4:7.
Вратари: Неделькович (57:45 — 58:09, 58:20 — 59:49) — Мразек (29:25 — 29:34).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 35 (15+13+7) — 37 (9+15+13).
Наши: Наместников (15.30/2/+1) — Михеев (12.33/1/+1).
30 января. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.
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|57
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|13
|55
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|22
|19
|46
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|43
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|О
|1
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|55
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|45
|22
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|51
|4
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|44
|22
|22
|47
|5
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|46
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|22
|18
|46
|7
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|19
|24
|43
|8
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|14
|29
|32
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Флорида – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|30.01
|03:00
|
Детройт – Торонто
|4 : 7
|30.01
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|2 : 1
|30.01
|03:00
|
Монреаль – Эдмонтон
|2 : 7
|30.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|2 : 3 Б
|30.01
|05:00
|
Аризона – Баффало
|- : -
|30.01
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|- : -
|30.01
|21:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|- : -
|30.01
|21:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
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Джонатан Юбердо
Флорида
|45
|62
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|61
|
|
Александр Овечкин
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|45
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|45
|31
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|29
|И
|КН
|
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|15
|1.9
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|
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|2.1