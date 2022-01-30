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Сегодня, 05:48

Хет-трик Бантинга принес «Торонто» победу над «Детройтом», Наместников набрал два очка

Сергей Разин
корреспондент

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 7:4.

В составе «Мэйпл Ливз» хет-трик оформил Майкл Бантинг, еще по шайбе забросили Пьер Энгвалл, Расмус Сандин, Митч Марнер и Джон Таварес. У «Рэд Уингз» 2 (1+1) очка набрал Владислав Наместников, также дубль оформил Дилан Ларкин, еще один гол забил Тайлер Бертуцци.

После этого матча «Торонто» с 57 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Детройт» с 44 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Торонто» — 4:7 (1:1, 3:1, 0:5)

Голы: Ларкин — 21 (Наместников), 1:15 — 1:0. Энгвалль — 6 (Райлли, Спецца), 16:28 — 1:1. Наместников — 12 (Ларкин, Зайдер), 21:16 — 2:1. Бертуцци — 21 (Фаббри, Зайдер), 22:11 — 3:1. Бантинг — 10 (Холл, Кампф), 32:07 — 3:2. Ларкин — 22 (бол., Фаббри, Раймонд), 35:54 — 4:2. Бантинг — 11 (Мэттьюс, Холл), 49:28 — 4:3. Бантинг — 12 (Марнер, Мэттьюс), 51:58 — 4:4. Сандин — 1 (Таварес, Керфут), 57:09 — 4:5. Марнер — 11 (бол., п.в., Керфут, Райлли), 58:46 — 4:6. Таварес — 17 (бол., п.в., Кампф), 59:49 — 4:7.

Вратари: Неделькович (57:45 — 58:09, 58:20 — 59:49) — Мразек (29:25 — 29:34).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (15+13+7) — 37 (9+15+13).

Наши: Наместников (15.30/2/+1) — Михеев (12.33/1/+1).

30 января. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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4 Вашингтон 45 24 21 57
5 Коламбус 41 19 22 39
6 Айлендерс 36 15 21 36
7 Филадельфия 44 14 30 36
8 Нью-Джерси 43 15 28 35
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1 Флорида 45 31 14 67
2 Тампа-Бэй 45 29 16 64
3 Торонто 40 27 13 57
4 Бостон 41 25 16 53
5 Детройт 45 19 26 44
6 Баффало 42 13 29 33
7 Оттава 38 13 25 30
8 Монреаль 43 8 35 23
Центральный дивизион И В П О
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2 Нэшвилл 45 27 18 58
3 Сент-Луис 44 26 18 57
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Детройт – Торонто
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