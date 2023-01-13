«Торонто» проиграл «Детройту». Самсонов сделал 19 сэйвов
«Детройт» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Ред Уингз» одержали вторую победу подряд.
Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.
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«Детройт» — «Торонто» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Раймонд — 12 (Ларкин), 8:48 — 1:0. Фаббри — 3 (бол., Берггрен, Кубалик), 23:49 — 2:0. Сандин — 3 (Таварес, Лильегрен), 26:18 — 2:1. Чиаро — 3 (п.в., Раймонд, Ларкин), 58:07 — 3:1. Зайдер — 3 (бол., Уолман, Раймонд), 59:40 — 4:1.
Вратари: Хуссо — Самсонов (49:45 — 50:01, 57:59 — 58:07, 58:17 — 58:49).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 23 (9+6+8) — 33 (8+8+17).
13 января. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.
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18.01
|13.01
|03:00
|
Баффало – Виннипег
|2 : 4
|13.01
|03:00
|
Бостон – Сиэтл
|0 : 3
|13.01
|03:00
|
Детройт – Торонто
|4 : 1
|13.01
|03:00
|
Коламбус – Каролина
|2 : 6
|13.01
|03:00
|
Монреаль – Нэшвилл
|4 : 3
|13.01
|03:00
|
Рейнджерс – Даллас
|2 : 1 ОТ
|13.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|5 : 4
|13.01
|03:30
|
Айлендерс – Миннесота
|1 : 3
|13.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|- : -
|13.01
|04:30
|
Чикаго – Колорадо
|- : -
|13.01
|05:00
|
Аризона – Оттава
|- : -
|13.01
|06:00
|
Вегас – Флорида
|- : -
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