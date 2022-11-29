«Торонто» на выезде обыграл «Детройт»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 4:2.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер, Митч Марнер и Расмус Сандин. У «Ред Уингз» шайбы забросили Мориц Зайдер и Адам Эрн.

После этого матча «Торонто» с 33 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Детройт» с 26 очками — на шестой строчке.