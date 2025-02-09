«Детройт» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» на своем льду уступил «Тампе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:6.

В составе «Лайтнинг» отличились Брэндон Хагель, Эрие Чернак, Брейден Пойнт и Ник Пол.

За «Ред Уингз» шайбы забросили Владимир Тарасенко, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт.

«Тампа» набрала 64 очка и занимает 6-е место в Восточной конференции, «Детройт» идет 8-м с 61 баллом.