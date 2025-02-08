«Тампа» победила «Детройт», Кучеров сделал три голевые передачи

«Тампа» на выезде победила «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У гостей две голевые передачи сделал форвард Никита Кучеров. 31-летний россиянин стал лучшим ассистентом в истории «Лайтнинг» — 610 передач в 777 играх. В этом сезоне форвард набрал 82 (25 +57) очка в 52 играх регулярного чемпионата.

У хозяев шайбу забросил Владимир Тарасенко, для которого гол стал 300-м в НХЛ. В этом сезоне 33-летний россиянин набрал 22 (7+15) очка в 53 матчах.

«Тампа» прервала 7-матчевую победную серию «Детройта». «Лайтнинг» набрали 64 очка и занимают 6-е место в таблице Восточной конференции. «Ред Уингз» с 61 очком — на 8-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Тампа-Бэй» — 3:6 (2:4, 1:0, 0:2)

Голы: Хагель — 25 (Кучеров, Чернак), 1:28 — 0:1. Чернак — 2 (Кучеров, Макдона), 2:56 — 0:2. Тарасенко — 7 (Зайдер, Дебринкэт), 9:47 — 1:2. Пойнт — 30 (Гонсалвес, Хагель), 11:49 — 1:3. Пол — 15 (Хагель, Чернак), 15:13 — 1:4. Кейн — 12 (бол., Дебринкэт, Раймонд), 16:54 — 2:4. Дебринкэт — 24, 34:29 — 3:4. Дюк — 1 (Чаффи, Пербикс), 44:10 — 3:5. Хагель — 26 (п.в., Кучеров, Макдона), 57:57 — 3:6.

Вратари: Лайон (Тэлбот, 2:56, 55:41 — 57:57) — Василевский.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 37 (10+19+8) — 18 (7+5+6).

Наши: Тарасенко (14.10/4/0) — Кучеров (22.15/1/+2).

8 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.