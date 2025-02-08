«Тампа» победила «Детройт», Кучеров сделал три голевые передачи
«Тампа» на выезде победила «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
У гостей две голевые передачи сделал форвард Никита Кучеров. 31-летний россиянин стал лучшим ассистентом в истории «Лайтнинг» — 610 передач в 777 играх. В этом сезоне форвард набрал 82 (25 +57) очка в 52 играх регулярного чемпионата.
У хозяев шайбу забросил Владимир Тарасенко, для которого гол стал 300-м в НХЛ. В этом сезоне 33-летний россиянин набрал 22 (7+15) очка в 53 матчах.
«Тампа» прервала 7-матчевую победную серию «Детройта». «Лайтнинг» набрали 64 очка и занимают 6-е место в таблице Восточной конференции. «Ред Уингз» с 61 очком — на 8-й строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Тампа-Бэй» — 3:6 (2:4, 1:0, 0:2)
Голы: Хагель — 25 (Кучеров, Чернак), 1:28 — 0:1. Чернак — 2 (Кучеров, Макдона), 2:56 — 0:2. Тарасенко — 7 (Зайдер, Дебринкэт), 9:47 — 1:2. Пойнт — 30 (Гонсалвес, Хагель), 11:49 — 1:3. Пол — 15 (Хагель, Чернак), 15:13 — 1:4. Кейн — 12 (бол., Дебринкэт, Раймонд), 16:54 — 2:4. Дебринкэт — 24, 34:29 — 3:4. Дюк — 1 (Чаффи, Пербикс), 44:10 — 3:5. Хагель — 26 (п.в., Кучеров, Макдона), 57:57 — 3:6.
Вратари: Лайон (Тэлбот, 2:56, 55:41 — 57:57) — Василевский.
Штраф: 0 — 4.
Броски: 37 (10+19+8) — 18 (7+5+6).
Наши: Тарасенко (14.10/4/0) — Кучеров (22.15/1/+2).
8 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|62
|40
|22
|86
|2
|Питтсбург
|62
|31
|31
|76
|3
|Айлендерс
|63
|35
|28
|75
|4
|Коламбус
|62
|32
|30
|73
|5
|Филадельфия
|62
|29
|33
|69
|6
|Вашингтон
|64
|31
|33
|69
|7
|Нью-Джерси
|63
|32
|31
|66
|8
|Рейнджерс
|62
|24
|38
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|61
|39
|22
|82
|2
|Баффало
|63
|38
|25
|82
|3
|Монреаль
|62
|34
|28
|78
|4
|Детройт
|63
|35
|28
|77
|5
|Бостон
|62
|35
|27
|75
|6
|Оттава
|61
|30
|31
|69
|7
|Флорида
|63
|31
|32
|65
|8
|Торонто
|64
|27
|37
|65
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|61
|42
|19
|93
|2
|Даллас
|62
|38
|24
|86
|3
|Миннесота
|63
|37
|26
|84
|4
|Юта
|63
|34
|29
|72
|5
|Нэшвилл
|63
|28
|35
|64
|6
|Виннипег
|62
|26
|36
|62
|7
|Сент-Луис
|62
|24
|38
|57
|8
|Чикаго
|62
|23
|39
|56
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|62
|35
|27
|73
|2
|Вегас
|63
|29
|34
|72
|3
|Эдмонтон
|63
|30
|33
|68
|4
|Сиэтл
|61
|29
|32
|67
|5
|Сан-Хосе
|60
|30
|30
|65
|6
|Лос-Анджелес
|62
|25
|37
|64
|7
|Калгари
|61
|24
|37
|55
|8
|Ванкувер
|63
|19
|44
|46
|8.03
|01:30
|Питтсбург – Филадельфия
|3 : 4 Б
|8.03
|01:30
|Баффало – Нэшвилл
|3 : 2
|8.03
|03:00
|Лос-Анджелес – Монреаль
|3 : 4
|8.03
|03:00
|Торонто – Тампа-Бэй
|2 : 5
|8.03
|03:00
|Коламбус – Юта
|4 : 5 ОТ
|8.03
|03:00
|Виннипег – Ванкувер
|3 : 2 ОТ
|8.03
|05:00
|Сиэтл – Оттава
|4 : 7
|8.03
|05:00
|Калгари – Каролина
|5 : 4
|8.03
|05:00
|Сан-Хосе – Айлендерс
|1 : 2 ОТ
|8.03
|21:00
|Колорадо – Миннесота
|- : -
|8.03
|23:30
|Питтсбург – Бостон
|- : -