8 февраля 2025, 23:37

«Тампа» победила «Детройт», Кучеров сделал три голевые передачи

Руслан Минаев
Никита Кучеров и Дилан Ларкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Тампа» на выезде победила «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У гостей две голевые передачи сделал форвард Никита Кучеров. 31-летний россиянин стал лучшим ассистентом в истории «Лайтнинг» — 610 передач в 777 играх. В этом сезоне форвард набрал 82 (25 +57) очка в 52 играх регулярного чемпионата.

У хозяев шайбу забросил Владимир Тарасенко, для которого гол стал 300-м в НХЛ. В этом сезоне 33-летний россиянин набрал 22 (7+15) очка в 53 матчах.

«Тампа» прервала 7-матчевую победную серию «Детройта». «Лайтнинг» набрали 64 очка и занимают 6-е место в таблице Восточной конференции. «Ред Уингз» с 61 очком — на 8-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Тампа-Бэй» — 3:6 (2:4, 1:0, 0:2)

Голы: Хагель — 25 (Кучеров, Чернак), 1:28 — 0:1. Чернак — 2 (Кучеров, Макдона), 2:56 — 0:2. Тарасенко — 7 (Зайдер, Дебринкэт), 9:47 — 1:2. Пойнт — 30 (Гонсалвес, Хагель), 11:49 — 1:3. Пол — 15 (Хагель, Чернак), 15:13 — 1:4. Кейн — 12 (бол., Дебринкэт, Раймонд), 16:54 — 2:4. Дебринкэт — 24, 34:29 — 3:4. Дюк — 1 (Чаффи, Пербикс), 44:10 — 3:5. Хагель — 26 (п.в., Кучеров, Макдона), 57:57 — 3:6.

Вратари: Лайон (Тэлбот, 2:56, 55:41 — 57:57) — Василевский.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 37 (10+19+8) — 18 (7+5+6).

Наши: Тарасенко (14.10/4/0) — Кучеров (22.15/1/+2).

8 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Neil

    Ну это другое.

    09.02.2025

  • Neil

    Жалко крылышек, но Тампе тоже нужно. А ужд когда первые ассисты у Куча, даже три, то тут уж се ля ви.

    09.02.2025

  • вадюха антропов ибанько

    Все очень просто. Все команды специально тренируют снятие вратаря и пропуск шайбы от Овечкина. Вот сегодня Детройт тренировал. Если бы в НХЛ не было бы Овечкина, то вратарей бы просто не снимали!

    09.02.2025

  • hant64

    Да вообще ничего не может, даже в пустые забить. А пасы что раздаёт - так все пасуют всем, просто кому то везёт попасть в последнюю двойку коснувшихся шайбы перед забитым голом.:grin: Я, конечно, шучу, но доля истины в этой хохме всё же есть.

    09.02.2025

  • hant64

    Он имел ввиду на бред в первую очердь Островка.:slight_smile:

    09.02.2025

  • У гостей две голевые передачи сделал форвард Никита Кучеров. ------------- Руслан, ты рано отключил трансляцию.

    09.02.2025

  • Капитон Матроскин

    Фифа, или как там тебя теперь - смело дизлайкай, ога!

    09.02.2025

  • Maks

    )) Хорошо бы, если бы так и было

    09.02.2025

  • Капитон Матроскин

    Макс, уймись, ты не прав... с Кучем НЕ забивать может только .... никто))

    09.02.2025

  • _Металлург_

    Это другое. Ну как ты не понимаешь.

    09.02.2025

  • Maks

    Он еще с Кучем перестал забивать, видимо потерял форму

    09.02.2025

  • Капитон Матроскин

    Как бы мы не крутили, а матч был - огонь, и не чуть не хуже вчерашнего... Детройту респект!!!!

    09.02.2025

  • Демеч

    Ну да,отсель не видать.))

    09.02.2025

  • baruv

    Купер экспериментирует...

    09.02.2025

  • Капитон Матроскин

    но потом его физрук убрал из звена Куча

    09.02.2025

  • baruv

    В глубокой)

    09.02.2025

  • fonkom

    Не понятен вопрос) кто ведётся и на что)

    09.02.2025

  • Демеч

    Будем наблюдать,там ещё где-то Мэттьюс сидит в засаде.)))

    09.02.2025

  • Maks

    Хотя сначала Пойнт шел так, что мог и поконкурировать с Драйзайтлем, но потом сдулся.

    09.02.2025

  • baruv

    Пожалуй немца не догонят. Но что то мало еще претендентов на полтинник, если они вообще будут.

    09.02.2025

  • Капитон Матроскин

    дважды мимо пустых махнул, да...

    09.02.2025

  • Капитон Матроскин

    Ты серьезно ведешься??))

    09.02.2025

  • Сергей

    Тампа побеждает прямых конкурентов за выход в ПО. Два раза Оттаву и теперь Детройт. Что не может не радовать ))) Никиту с тремя предачами. Надеюсь в перерыве на турнир 4 сборных. он отдохнет, перезарядит батарейки и еще прибавит. Арт надо забирать себе. Ришар так и быть, пусть Драз забирает....Он ведь все равно худший)))) всегда и во всем (почти))) Так говорил великий аналетиг (с)

    09.02.2025

  • Капитон Матроскин

    :man_shrugging:

    09.02.2025

  • fonkom

    Полностью согласен с замечанием)

    08.02.2025

  • Демеч

    Мак тоже недавно сушился, если что.

    08.02.2025

  • baruv

    Согласен, это было пожелание, а Никитос и по 6 очков набирал в одном матче...

    08.02.2025

  • Демеч

    Ну да, ещё в концовке, когда крылья вратаря сняли мог забивать.

    08.02.2025

  • Bibigon2020

    просто перепутали, думали играет сегодня за Тампу Саша... а так бы ни-ни

    08.02.2025

  • Капитон Матроскин

    Это ничего не значит! Никита может сухим пару матчей сидеть, а Мак по 4-5 очей набирать... Согласен я с Жекой - немец Ришара заслужил, а за Артроза - ну поборются, чо....

    08.02.2025

  • Bibigon2020

    два. два не забитых в пустые

    08.02.2025

  • fonkom

    Замечание немного не по этому матчу, а в целом. Для тех "знатоков" НХЛ, которые считают, что тренеры соперников Вашингтона умышленно слишком рано снимают вратаря, чтобы Овечкин имел возможность поразить пустые ворота)) Прошу обратить внимание, что Детройт, уступая 2(ДВЕ) шайбы, снял вратаря за 4.19 до окончания матча. И вроде бы Овечкин не играл сегодня за Тампу?)))

    08.02.2025

  • Колючий Пушистик

    Две победы поряд и вот уже вместо 9 места 6-е)

    08.02.2025

  • polz0vatel.pol

    вообще-то это шутка. Не могу чет своим акком зайти. Яндекс башку ипет.

    08.02.2025

  • Демеч

    Вася сегодня был хорош,в пропущенных сложно обвинить,а во втором и третьем просто выручил местами.

    08.02.2025

  • Капитон Матроскин

    у тебя за 3 года 20-й комент... Оч рад, что именно Я дал яду течь!)))

    08.02.2025

  • Упёртый русский

    Никитос велик, что уж там... Играет без Пойнта с совсем средними игроками, и всё равно 3 очка... Для него сто очков за регулярку - это мелочь какая-то... При этом смотришь на того же Володю Тарасенко, отличный хоккеист с прекрасным броском, опытный, КС с МЧМ брал, но в смысле очков - он просто в другой лиге... Конечно, Куч на сегодня - лучший российский хоккеист НХЛ, факт. Ови уж слишком много лет всё же...

    08.02.2025

  • Демеч

    Неоднозначный матч от Никиты.Быстрые две дежурные передачи,но потом два удаления (одно реализовано),обрез в своей зоне и незабитый гол в пустые ворота.Благо,что отдал третью на пустые.Немного разумной критики,я думаю,не повредит.

    08.02.2025

  • baruv

    Никита в пяти очках от Маккинона при трех матчах в запасе. Завтра просто должен сократить отрыв...

    08.02.2025

  • polz0vatel.pol

    "нашакалил"

    08.02.2025

  • Капитон Матроскин

    Куч - красава, нет слов!

    08.02.2025

  • Капитон Матроскин

    3 очка лучше чем 2... но сука, хуже чем 4....

    08.02.2025

  • Капитон Матроскин

    Куч, а можно побольше?? Вась, а можно поменьше??

    08.02.2025

  • baruv

    Тарасенко с 300 голом в НХЛ за игру в пяти командах!

    08.02.2025

  • Елисей Петров

    Пойдет! И так в каждом матче, надо догонять конкурентов!))).

    08.02.2025

  • Демеч

    После боевого первого периода,Тампа выживала во втором,ну а в третьем, чуток добавила огня,и забросив шайбу от молодого новичка,довела матч до победы.

    08.02.2025

  • Капитон Матроскин

    Дюка с шикарным дебютом!

    08.02.2025

  • baruv

    Тампа хорошо выспалась во втором периоде, на удивление только одну шайбу пропустив в нем. Никиту с тремя передачами, хотя не забитый гол при 4-1 явно на его совести. Теперь завтра испытание разозленным Монреалем в Канаде.

    08.02.2025

    • Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампы»

    «Монреаль» всухую уступил «Нью-Джерси»
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 62 40 22 86
    2 Питтсбург 62 31 31 76
    3 Айлендерс 63 35 28 75
    4 Коламбус 62 32 30 73
    5 Филадельфия 62 29 33 69
    6 Вашингтон 64 31 33 69
    7 Нью-Джерси 63 32 31 66
    8 Рейнджерс 62 24 38 56
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Тампа-Бэй 61 39 22 82
    2 Баффало 63 38 25 82
    3 Монреаль 62 34 28 78
    4 Детройт 63 35 28 77
    5 Бостон 62 35 27 75
    6 Оттава 61 30 31 69
    7 Флорида 63 31 32 65
    8 Торонто 64 27 37 65
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 61 42 19 93
    2 Даллас 62 38 24 86
    3 Миннесота 63 37 26 84
    4 Юта 63 34 29 72
    5 Нэшвилл 63 28 35 64
    6 Виннипег 62 26 36 62
    7 Сент-Луис 62 24 38 57
    8 Чикаго 62 23 39 56
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 62 35 27 73
    2 Вегас 63 29 34 72
    3 Эдмонтон 63 30 33 68
    4 Сиэтл 61 29 32 67
    5 Сан-Хосе 60 30 30 65
    6 Лос-Анджелес 62 25 37 64
    7 Калгари 61 24 37 55
    8 Ванкувер 63 19 44 46
    Результаты / календарь
    26.02
    27.02
    28.02
    1.03
    2.03
    3.03
    4.03
    5.03
    6.03
    7.03
    8.03
    9.03
    10.03
    11.03
    12.03
    13.03
    8.03 01:30 Питтсбург – Филадельфия 3 : 4 Б
    8.03 01:30 Баффало – Нэшвилл 3 : 2
    8.03 03:00 Лос-Анджелес – Монреаль 3 : 4
    8.03 03:00 Торонто – Тампа-Бэй 2 : 5
    8.03 03:00 Коламбус – Юта 4 : 5 ОТ
    8.03 03:00 Виннипег – Ванкувер 3 : 2 ОТ
    8.03 05:00 Сиэтл – Оттава 4 : 7
    8.03 05:00 Калгари – Каролина 5 : 4
    8.03 05:00 Сан-Хосе – Айлендерс 1 : 2 ОТ
    8.03 21:00 Колорадо – Миннесота - : -
    8.03 23:30 Питтсбург – Бостон - : -
    Все результаты / календарь

