«Тампа» уступила «Детройту», Василевский отразил 29 бросков

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Детройту» со счетом 0:2.

Отличились Марко Каспер и Майкл Расмуссен, забивший в пустые ворота. Голкипер «Лайтниг» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 30.

В текущем сезоне форвард «Тампы» Никита Кучеров провел 46 матчей и набрал 73 (23+50) очка.

После этого матча «Тампа» с 55 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Детройт» с 51 очком — на 12-й строчке.