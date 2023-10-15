«Тампа» в результативном матче уступила «Детройту», у Кучерова две передачи

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Детройту» со счетом 4:6.

В составе «Лайтнинг» 3 (2+1) очка набрал Стивен Стэмкос, 3 (1+2) очка у Виктора Хедмана, Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, Михаил Сергачев завершил встречу с «-3». У «Ред Уингз» 3 (2+1) очка набрал Алекс Дэбринкэт.

В следующем матче «Тампа» 16 октября встретится с «Оттавой», «Детройт» днем позже сыграет с «Коламбусом».