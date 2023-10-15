«Тампа» в результативном матче уступила «Детройту», у Кучерова две передачи
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Детройту» со счетом 4:6.
В составе «Лайтнинг» 3 (2+1) очка набрал Стивен Стэмкос, 3 (1+2) очка у Виктора Хедмана, Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, Михаил Сергачев завершил встречу с «-3». У «Ред Уингз» 3 (2+1) очка набрал Алекс Дэбринкэт.
В следующем матче «Тампа» 16 октября встретится с «Оттавой», «Детройт» днем позже сыграет с «Коламбусом».
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18.10
19.10
20.10
|15.10
|02:00
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Бостон – Нэшвилл
|- : -
|15.10
|02:00
|
Торонто – Миннесота
|- : -
|15.10
|02:00
|
Монреаль – Чикаго
|- : -
|15.10
|02:00
|
Питтсбург – Калгари
|- : -
|15.10
|02:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|- : -
|15.10
|02:00
|
Коламбус – Рейнджерс
|- : -
|15.10
|02:30
|
Айлендерс – Баффало
|- : -
|15.10
|03:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|- : -
|15.10
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|15.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -
|15.10
|05:00
|
Вегас – Анахайм
|- : -
|15.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Каролина
|- : -
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