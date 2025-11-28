«Тампа» на выезде победила «Детройт», у Кучерова две голевые передачи

«Тампа» на выезде одержала победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У «Лайтнинг» дубль оформил Янни Гурд, 3 (1+2) очка набрал Даррен Рэддиш, 2 (1+1) результативных балла заработал Джейк Гюнцель, также по голу на свой счет записали Брэндон Хэйгел и Гейдж Гонсалвеш. Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в этой игре. Теперь на счету 32-летнего россиянина 29 (11+18) очков в 22 матчах сезона.

Голы «Ред Уингз» забили Дилан Ларкин, Джей Ти Комфер и Майкл Расмуссен. Двое последних также отдали по результативной передаче.

«Тампа» с 32 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ. «Детройт» с 27 очками опустился на 12-ю строчку.