«Детройт» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» победил «Тампу-Бэй» со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Литл Сесарс».

Для «Молний» это первое поражение в сезоне. У «Ред Уингз» — первая победа.

В составе гостей двумя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров.

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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