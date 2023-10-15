«Детройт» — «Тампа Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)
«Детройт» на арене «Little Caesars Arena» сыграет в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 против «Тампы Бэй». Матч пройдет в Детройте (США) 15 октября, начало — в 02.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Детройт» — «Тампа Бэй» будет доступна бесплатно и в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».
В сезоне 2022 / 2023 «Детройт» занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 80 очками и расположился на седьмой строчке в Атлантическом дивизионе. «Ред Уингз» не вышли в плей-офф НХЛ.
«Тампа-Бэй» была создана в 1992 году и завоевала три Кубка Стэнли — 2004, 2020, 2021. В сезоне 2022/2023 «Лайтнинг» заняла третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В первом раунде плей-офф НХЛ «Тампа» уступила в серии «Торонто».
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|3
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|4
|Питтсбург
|2
|1
|1
|2
|5
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|8
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Торонто
|1
|1
|0
|2
|4
|Оттава
|2
|1
|1
|2
|5
|Монреаль
|1
|0
|1
|1
|6
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|7
|Флорида
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|2
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|3
|Аризона
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|2
|1
|1
|2
|7
|Сент-Луис
|1
|0
|1
|1
|8
|Виннипег
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|6
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|0
|7
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Сиэтл
|2
|0
|2
|0
|15.10
|02:00
|
Бостон – Нэшвилл
|- : -
|15.10
|02:00
|
Торонто – Миннесота
|- : -
|15.10
|02:00
|
Монреаль – Чикаго
|- : -
|15.10
|02:00
|
Питтсбург – Калгари
|- : -
|15.10
|02:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|- : -
|15.10
|02:00
|
Коламбус – Рейнджерс
|- : -
|15.10
|02:30
|
Айлендерс – Баффало
|- : -
|15.10
|03:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|- : -
|15.10
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|15.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -
|15.10
|05:00
|
Вегас – Анахайм
|- : -
|15.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Каролина
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|2
|5
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|2
|4
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|2
|3
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|2
|3
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|1
|0.93
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00