«Тампа-Бэй» проиграла «Детройту»

«Детройт» обыграл «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев набрал 2 (1+1) очка в матче. Нападающий «Ред Уингз» Владислав Наместников стал автором последней заброшенной шайбы в матче.

«Тампа-Бэй» занимает второе место в Центральном дивизионе, «Детройт» идет на последней, восьмой строчке в таблице.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Тампа-Бэй» — 6:4 (3:2, 2:0, 1:2)

Голы: Стэчер — 1 (Ганье, Задина), 8:31 — 1:0. Сергачев — 2 (Палат, Чирелли), 10:55 — 1:1. Ларкин — 6 (Гронек, Манта), 12:12 — 2:1. Стэмкос — 12 (бол., Киллорн, Палат), 13:55 — 2:2. Манта — 7, 14:56 — 3:2. Гленденинг — 3 (Расмуссен, Задина), 20:33 — 4:2. Фаббри — 5 (Меррилл), 24:50 — 5:2. Пойнт — 9 (Палат, Сергачев), 55:51 — 5:3. Пойнт — 10, 57:05 — 5:4. Наместников — 5 (п.в., Манта, Гронек), 59:40 — 6:4.

Вратари: Бернье — Макиленни (56:02 — 57:05, 58:25 — 59:40).

Штраф: 17 — 13.

Броски: 23 (6+12+5) — 44 (15+13+16).

Наши: Наместников (17.49/1/+2) — Сергачев (22.10/9/+2).

12 марта. Детройт. Little Caesars Arena.