«Детройт» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 28 ноября

«Детройт» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в пятницу, 28 ноября. Матч пройдет на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте (штат Мичиган, США). Начало — в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Детройт» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 ноября, 20:00. Little Caesars Arena (Детройт) Детройт Тампа-Бэй

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Детройт» — «Тампа-Бэй»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

«Ред Уингз» набрали 27 очков в 24 матчах и занимают 11-е место в Восточной конференции. «Лайтнинг» с 30 очками в 23 играх располагается на второй строчке «Востока».