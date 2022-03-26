«Тампа» в овертайме переиграла «Детройт»
«Детройт» на своем льду принимал «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Молнии» одолели соперника в овертайме со счетом 2:1.
Обе шайбы в основное время были забиты в третьем периоде. Сначала отличился нападающий «Ред Уингз» Оскар Сундквист, а в конце встречи счет сравнял форвард «Молний» Стивен Стэмкос.
В овертайме автором победной шайбы стал нападающий Брэйден Пойнт.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский получил отдых и не защищал ворота «Лайтнинг» в этой встрече.
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Тампа-Бэй» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Сундквист — 6 (Сутер, Эрне), 48:41 — 1:0. Стэмкос — 29 (бол., Пойнт, Чирелли), 55:22 — 1:1. Пойнт — 24 (бол., Стэмкос, Чирелли), 62:32 — 1:2.
Вратари: Неделькович — Эллиотт.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 27 (7+6+14+0) — 36 (5+11+16+4).
Наши: — - Кучеров (20.07/5/-1), Сергачев (24.45/2/0).
26 марта. Детройт. Little Caesars Arena.
|26.03
|02:00
|
Баффало – Вашингтон
|3 : 4 Б
|26.03
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|5 : 1
|26.03
|03:00
|
Виннипег – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|26.03
|04:00
|
Калгари – Аризона
|4 : 2
|26.03
|04:00
|
Колорадо – Филадельфия
|6 : 3
|26.03
|19:30
|
Бостон – Айлендерс
|6 : 3
|26.03
|19:30
|
Детройт – Тампа-Бэй
|1 : 2 ОТ
|26.03
|22:00
|
Вегас – Чикаго
|- : -