«Тампа» в овертайме переиграла «Детройт»

«Детройт» на своем льду принимал «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Молнии» одолели соперника в овертайме со счетом 2:1.

Обе шайбы в основное время были забиты в третьем периоде. Сначала отличился нападающий «Ред Уингз» Оскар Сундквист, а в конце встречи счет сравнял форвард «Молний» Стивен Стэмкос.

В овертайме автором победной шайбы стал нападающий Брэйден Пойнт.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский получил отдых и не защищал ворота «Лайтнинг» в этой встрече.

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«Детройт» — «Тампа-Бэй» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Сундквист — 6 (Сутер, Эрне), 48:41 — 1:0. Стэмкос — 29 (бол., Пойнт, Чирелли), 55:22 — 1:1. Пойнт — 24 (бол., Стэмкос, Чирелли), 62:32 — 1:2.

Вратари: Неделькович — Эллиотт.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 27 (7+6+14+0) — 36 (5+11+16+4).

Наши: — - Кучеров (20.07/5/-1), Сергачев (24.45/2/0).

26 марта. Детройт. Little Caesars Arena.