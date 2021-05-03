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Шайба Сергачева принесла «Тампе» победу над «Детройтом»

00:50
2 мая. «Детройт» — «Тампа» — 1:2. Фото ХК «Тампа»
2 мая. «Детройт» — «Тампа» — 1:2. Фото ХК «Тампа»
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Детройт» со счетом 2:1.

На шайбы Блэйка Коулмана и Михаила Сергачева хозяева ответили точным броском Филипа Задины, которому ассистировал Владислав Наместников. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский не попал в заявку на игру.

После этого матча «Тампа» с 73 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Детройт» с 45 очками — на седьмой строчке.

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