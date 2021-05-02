«Тампа» без Василевского проиграла по буллитам «Детройту»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила в серии буллитов «Детройту» со счетом 0:1.

Победный буллит реализовал Сэм Ганье. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский в заявку на игру не попал.

После этого матча «Тампа» с 71 очком занимает второе место в Центральном дивизионе, «Детройт» с 45 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Тампа-Бэй» — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Ганье.

Вратари: Грайсс — Макиленни.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 15 (4+5+4+2) — 33 (11+6+14+2).

Наши: Наместников (18.18/0/0), Свечников (11.15/0/0) — Сергачев (25.15/3/0).

1 мая. Детройт. Little Caesars Arena.