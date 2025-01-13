«Детройт» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» дома победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У «Ред Уингз» отличились Марко Каспер, Джейти Компер, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн, Эрик Густафссон и Дилан Ларкин.

За «Кракен» шайбы забросили Оливер Бьоркстранд и Мэттью Бенирс.

«Детройт» набрал 44 очка и занимает 9-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» идет 13-м на «Западе» с 39 баллами.