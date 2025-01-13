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Сегодня, 08:48

«Детройт» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

Даниил Аршавский
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«Детройт» дома победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У «Ред Уингз» отличились Марко Каспер, Джейти Компер, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн, Эрик Густафссон и Дилан Ларкин.

За «Кракен» шайбы забросили Оливер Бьоркстранд и Мэттью Бенирс.

«Детройт» набрал 44 очка и занимает 9-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» идет 13-м на «Западе» с 39 баллами.

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Сиэтл Кракен
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 43 28 15 61
2 Нью-Джерси 45 26 19 56
3 Каролина 44 26 18 55
4 Коламбус 43 20 23 46
5 Питтсбург 45 18 27 44
6 Рейнджерс 42 20 22 42
7 Айлендерс 42 17 25 41
8 Филадельфия 43 18 25 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 44 27 17 56
2 Флорида 43 25 18 53
3 Тампа-Бэй 41 23 18 49
4 Бостон 45 21 24 47
5 Оттава 42 21 21 45
6 Детройт 42 20 22 44
7 Монреаль 42 20 22 44
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 61
2 Миннесота 44 27 17 58
3 Даллас 42 27 15 55
4 Колорадо 44 26 18 53
5 Сент-Луис 44 20 24 44
6 Юта 42 18 24 43
7 Нэшвилл 42 13 29 33
8 Чикаго 43 14 29 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 29 14 61
2 Эдмонтон 42 26 16 55
3 Лос-Анджелес 40 24 16 53
4 Ванкувер 42 19 23 48
5 Калгари 41 20 21 47
6 Анахайм 43 18 25 41
7 Сиэтл 44 18 26 39
8 Сан-Хосе 45 13 32 32
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Питтсбург – Тампа-Бэй
 2 : 5
13.01 01:00
Каролина – Анахайм
 2 : 3 ОТ
13.01 01:00
Оттава – Даллас
 3 : 2
13.01 04:00
Вегас – Миннесота
 4 : 1
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