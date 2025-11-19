«Детройт» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» на своем льду обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

«Ред Уингз» с 25 очками занимают 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Кракен» с 23 очками — на 8-й строчке «Запада».