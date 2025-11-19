«Детройт» обыграл «Сиэтл»

«Детройт» выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

«Детройт» набрал 25 очков в 20 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Сиэтл» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 23 очка в 19 играх.