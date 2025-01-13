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Сегодня, 01:41

«Детройт» обыграл «Сиэтл», у Тарасенко две результативные передачи

Сергей Разин
корреспондент
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«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Сиэтл» со счетом 6:2.

В составе «Ред Уингз» отличились Марко Каспер, Джейти Компер, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн, Эрик Густафссон и Дилан Ларкин, Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи. У «Кракен» шайбы забросили Оливер Бьоркстранд и Мэттью Бенирс.

«Детройт» продлил победную серию до семи матчей и с 44 очками расположился на девятом месте в Восточной конференции. «Сиэтл» с 39 очками — на 13-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Сиэтл» — 6:2 (4:0, 2:1, 0:1)

Голы: Каспер — 4 (Ларкин, Раймонд), 3:22 — 1:0. Комфер — 6 (Тарасенко, Юханссон), 3:33 — 2:0. Дебринкэт — 19 (бол., Раймонд, Зайдер), 6:16 — 3:0. Кейн — 10 (Густафссон, Копп), 7:53 — 4:0. Густафссон — 2 (бол., Тарасенко, Каспер), 24:17 — 5:0. Ларкин — 18 (бол., Кейн, Зайдер), 35:21 — 6:0. Бьоркстранд — 13 (бол., Шварц, Данн), 38:00 — 6:1. Бенайерс — 8 (Шварц, Какко), 46:54 — 6:2.

Вратари: Тэлбот — Грубауэр (Даккорд, 6:16).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 23 (11+8+4) — 33 (12+6+15).

Наши: Тарасенко (13.28/0/+1) — -.

12 января. Детройт. Little Caesars Arena.

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Сиэтл Кракен
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2 Нью-Джерси 45 26 19 56
3 Каролина 43 26 17 54
4 Коламбус 43 20 23 46
5 Питтсбург 44 18 26 44
6 Рейнджерс 42 20 22 42
7 Айлендерс 42 17 25 41
8 Филадельфия 43 18 25 41
Атлантический дивизион И В П О
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2 Флорида 43 25 18 53
3 Тампа-Бэй 40 22 18 47
4 Бостон 45 21 24 47
5 Детройт 42 20 22 44
6 Монреаль 42 20 22 44
7 Оттава 41 20 21 43
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 61
2 Миннесота 43 27 16 58
3 Даллас 41 27 14 55
4 Колорадо 44 26 18 53
5 Сент-Луис 44 20 24 44
6 Юта 42 18 24 43
7 Нэшвилл 42 13 29 33
8 Чикаго 43 14 29 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 28 14 59
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