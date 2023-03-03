«Сиэтл» в овертайме выиграл у «Детройта»

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«Сиэтл» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Сиэтл» — 4:5 ОТ (2:3, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Маккэн — 28 (Эберле, Бенайерс), 1:12 — 0:1. Чиаро — 5 (Копп, Фаббри), 3:07 — 1:1. Бьоркстранд — 12 (Веннберг, Шварц), 5:33 — 1:2. Маккэн — 29 (Данн, Толванен), 12:19 — 1:3. Эрне — 7 (Зайдер, Ларкин), 18:39 — 2:3. Берггрен — 12 (Задина, Линдстрем), 22:59 — 3:3. Шварц — 14 (Эберле, Бенайерс), 26:17 — 3:4. Уолман — 6, 34:48 — 4:4. Бьоркстранд — 13 (бол., Маккэн, Шульц), 63:33 — 4:5.

Вратари: Хуссо — Джонс (Грубауэр, 22:59).

Штраф: 15 — 11.

Броски: 29 (11+10+7+1) — 37 (16+10+9+2).

3 марта. Детройт. Little Caesars Arena. 18289 зрителей.