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«Детройт» обыграл «Сиэтл» по буллитам, Наместников забросил шайбу в основное время

06:17
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«Детройт» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Победный бросок в серии буллитов нанес форвард «Ред Уингз» Адам Эрн.

Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников провел на льду 15 минут и 49 секунд, он отметился заброшенной шайбой в конце второго периода.

«Детройт» продлил свою победную серию до 4 матчей подряд.

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Иван Торопцев все материалы автора
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