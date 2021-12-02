«Детройт» обыграл «Сиэтл» по буллитам, Наместников забросил шайбу в основное время
06:17
«Детройт» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.
Победный бросок в серии буллитов нанес форвард «Ред Уингз» Адам Эрн.
Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников провел на льду 15 минут и 49 секунд, он отметился заброшенной шайбой в конце второго периода.
«Детройт» продлил свою победную серию до 4 матчей подряд.
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