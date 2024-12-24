«Детройт» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Детройт» со счетом 4:0.

«Блюз» с 36 очками занимают 11-е место на «Западе». «Детройт» с 30 очками — на 15-й строчке «Востока».