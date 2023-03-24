«Сент-Луис» победил «Детройт». Торопченко забросил одну шайбу

«Сент-Луис» на выезде выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе победителей одной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Алексей Торопченко. Этот гол стал для него шестым в сезоне.

«Сент-Луис» набрал 70 очков и занимает 11-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на 13-й строчке в Восточной конференции — 71 очко.