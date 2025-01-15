«Детройт» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» дома потерпел поражение от «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:6.

За «Ред Уингз» дубль оформил Владимир Тарасенко, еще одну шайбу забросил Лукас Рэймонд.

У «Шаркс» отличились Ян Рутта, Нико Штурм, Вильям Эклунд, Микаэль Гранлунд, Тайлер Тоффоли и Марио Ферраро.

«Сан-Хосе» набрал 34 очка и занимает 14-е место в Западной конференции, «Детройт» идет на 11-й строчке «Запада» с 44 баллами.