«Детройт» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Детройт» со счетом 4:0.

После этого матча «Рейнджерс» с 19 очками занимают пятое место в Восточной конференции, «Детройт» с 13 очками — на 12-й строчке.