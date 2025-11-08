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«Рейнджерс» выиграли у «Детройта», Панарин набрал 3 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Артемий Панарин (в центре) после гола.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Рейнджерс» на выезде переиграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Российский нападающий «рейнджеров» Артемий Панарин, который перед матчем побрился налысо, набрал 3 (1+2) очка в этой встрече и прервал серию из 6 игр без набранных очков.

Также у гостей забили Уилл Куилль, Ноа Лаба и Алексис Лафренье. Единственная шайба «Ред Уингз» на счету Джея Ти Комфера.

«Рейнджерс» набрали 16 очков в 15 матчах и поднялись на 10-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 5-й строчке — 18 очков в 15 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
8 ноября, 03:00. Little Caesars Arena (Детройт)
Детройт
Рейнджерс
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Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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