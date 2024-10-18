Панарин оформил хет-трик и сделал голевую передачу в победном матче «Рейнджерс» с «Детройтом»
«Рейнджерс» на выезде переиграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Российский нападающий Артемий Панарин забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу. Его признали первой звездой встречи. Всего на счету 32-летнего россиянина в этом сезоне 11 (5+6) очков.
«Рейнджерс» с 7 очками идут на 2-й строчке в Восточной конференции. «Детройт» — последний (2 очка).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Рейнджерс» — 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)
Голы: Панарин — 3 (Трочек, Лафренье), 8:30 — 0:1. Панарин — 4 (бол., Фокс, Трочек), 15:39 — 0:2. Зайдер — 1 (Комфер, Раймонд), 21:27 — 1:2. Трочек — 2 (бол., Панарин, Фокс), 28:46 — 1:3. Панарин — 5 (бол., Фокс, Трочек), 31:42 — 1:4. Манчини — 1 (Какко, Хытил), 32:20 — 1:5. Комфер — 2 (бол., Чиаро, Густафссон), 56:41 — 2:5.
Вратари: Тэлбот (Лайон, 32:20) — Куик.
Штраф: 12 — 14.
Броски: 31 (12+6+13) — 34 (9+14+11).
Наши: Тарасенко (15.29/2/0) — Панарин (16.34/4/0).
18 октября. Детройт. Little Caesars Arena. 19 515 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|7
|5
|2
|10
|2
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|7
|3
|Питтсбург
|5
|3
|2
|6
|4
|Вашингтон
|3
|2
|1
|4
|5
|Коламбус
|4
|2
|2
|4
|6
|Айлендерс
|4
|1
|3
|4
|7
|Филадельфия
|3
|1
|2
|3
|8
|Каролина
|2
|1
|1
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|6
|3
|3
|7
|2
|Тампа-Бэй
|3
|3
|0
|6
|3
|Торонто
|4
|3
|1
|6
|4
|Бостон
|5
|3
|2
|6
|5
|Оттава
|4
|2
|2
|4
|6
|Монреаль
|5
|2
|3
|4
|7
|Баффало
|6
|1
|5
|3
|8
|Детройт
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|5
|4
|1
|8
|2
|Юта
|5
|3
|2
|7
|3
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|4
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|5
|Сент-Луис
|5
|3
|2
|6
|6
|Чикаго
|5
|2
|3
|5
|7
|Нэшвилл
|4
|0
|4
|0
|8
|Колорадо
|4
|0
|4
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|5
|3
|2
|6
|3
|Лос-Анджелес
|5
|2
|3
|6
|4
|Анахайм
|3
|2
|1
|4
|5
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|6
|Ванкувер
|4
|1
|3
|4
|7
|Эдмонтон
|5
|2
|3
|4
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|2
|18.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|4 : 3
|18.10
|02:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|1 : 3
|18.10
|02:00
|
Вашингтон – Даллас
|3 : 2
|18.10
|02:00
|
Коламбус – Баффало
|6 : 4
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Лос-Анджелес
|1 : 4
|18.10
|02:00
|
Детройт – Рейнджерс
|2 : 5
|18.10
|02:00
|
Флорида – Ванкувер
|2 : 3 ОТ
|18.10
|03:00
|
Сент-Луис – Айлендерс
|1 : 0 ОТ
|18.10
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|2 : 4
|18.10
|03:30
|
Чикаго – Сан-Хосе
|4 : 2
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Филадельфия
|- : -