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Сегодня, 05:27

Панарин оформил хет-трик и сделал голевую передачу в победном матче «Рейнджерс» с «Детройтом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Крис Крайдер уходит от Джастина Холла.
Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» на выезде переиграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий Артемий Панарин забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу. Его признали первой звездой встречи. Всего на счету 32-летнего россиянина в этом сезоне 11 (5+6) очков.

«Рейнджерс» с 7 очками идут на 2-й строчке в Восточной конференции. «Детройт» — последний (2 очка).

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Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Рейнджерс» — 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)

Голы: Панарин — 3 (Трочек, Лафренье), 8:30 — 0:1. Панарин — 4 (бол., Фокс, Трочек), 15:39 — 0:2. Зайдер — 1 (Комфер, Раймонд), 21:27 — 1:2. Трочек — 2 (бол., Панарин, Фокс), 28:46 — 1:3. Панарин — 5 (бол., Фокс, Трочек), 31:42 — 1:4. Манчини — 1 (Какко, Хытил), 32:20 — 1:5. Комфер — 2 (бол., Чиаро, Густафссон), 56:41 — 2:5.

Вратари: Тэлбот (Лайон, 32:20) — Куик.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 31 (12+6+13) — 34 (9+14+11).

Наши: Тарасенко (15.29/2/0) — Панарин (16.34/4/0).

18 октября. Детройт. Little Caesars Arena. 19 515 зрителей.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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