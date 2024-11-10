«Рейнджерс» разгромили «Детройт», Панарин набрал два очка

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Детройт» со счетом 4:0.

В составе гостей 2 (1+1) очка набрал Артемий Панарин, еще по голу забили Крис Крайдер, Джимми Веси и Рейли Смит, вратарь Игорь Шестеркин остался в запасе.

После этого матча «Рейнджерс» с 19 очками занимают пятое место в Восточной конференции, «Детройт» с 13 очками — на 12-й строчке.