Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт»

«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. Победную шайбу забросил нападающий Эндрю Копп с передачи россиянина Артемия Панарина.

Российский нападающий в этой встрече отметился двумя голевыми передачами и одним голом. Его признали третьей звездой встречи.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 22 из 26 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Рейнджерс» — 4:5 ОТ (2:2, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Ривз — 3, 3:23 — 0:1. Расмуссен — 9 (Хирозе, Декейсер), 9:59 — 1:1. Врана — 7 (бол., Зайдер), 17:23 — 2:1. Хытил — 7 (Немет, Шнайдер), 17:34 — 2:2. Бертуцци — 26 (бол., Зайдер, Раймонд), 20:29 — 3:2. Панарин — 18 (Ватрано, Зибанежад), 32:15 — 3:3. Эрне — 5 (Стаал, Сутер), 45:56 — 4:3. Крайдер — 46 (бол., Панарин, Фокс), 56:22 — 4:4. Копп — 15 (Панарин), 61:34 — 4:5.

Вратари: Неделькович — Георгиев.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (8+11+5+2) — 34 (9+11+13+1).

Наши: — - Панарин (17.50/2/+3).

31 марта. Детройт. Little Caesars Arena.