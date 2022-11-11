«Рейнджерс» разгромили «Детройт». Панарин сделал две голевые передачи

«Рейнджерс» выиграли у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:2. Команда из Нью-Йорка прервала свою неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий Артемий Панарин поучаствовал в двух голах, сделав две голевые передачи. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 18 из 20 бросков по своим воротам.

«Детройт» занимает 7-е место в Восточной конференции, а «Рейнджерс» — 8-е.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Рейнджерс» — 2:8 (1:1, 1:1, 0:6)

Голы: Зибанежад — 8 (Фокс), 15:40 — 0:1. Велено — 2 (Берггрен, Мяяття), 18:46 — 1:1. Раймонд — 6 (Ларкин), 27:33 — 2:1. Крайдер — 6 (бол., Панарин, Фокс), 30:59 — 2:2. Фокс — 4 (Хытил, Лафренье), 46:02 — 2:3. Гудроу — 3 (Панарин, Кравцов), 47:23 — 2:4. Зибанежад — 9 (Веси, Крайдер), 48:13 — 2:5. Готье — 2 (Гудроу, Блэй), 48:59 — 2:6. Хайек — 1 (Хытил, Лафренье), 52:47 — 2:7. Веси — 2 (мен., Гудроу, Фокс), 56:31 — 2:8.

Вратари: Хуссо — Шестеркин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 20 (7+4+9) — 33 (6+10+17).

Наши: — - Кравцов (13.30/2/0), Панарин (17.54/3/0).

11 ноября. Детройт. Little Caesars Arena. 18869 зрителей.