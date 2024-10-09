«Детройт»: расписание матчей в регулярном чемпионате
«Детройт Ред Уингз» начинают свой 99-й сезон в НХЛ. Клуб 11 раз становился обладателем Кубка Стэнли.
Стартовую игру на своем льду «Детройт», за который выступает российский форвард Владимир Тарасенко, проведет 11 октября — с «Питтсбургом». Первый выездной матч «Ред Уингз» состоится 15 октября — в Нью-Йорке с «Рейнджерс».
В канун Нового года по московскому времени «Детройт» сыграет с «Торонто» 28 декабря и с «Вашингтоном» — 30 декабря, а 1 января 2025 года встретится с «Питтсбургом».
В заключительном матче регулярного чемпионата 18 апреля соперником «Детройта» будет «Торонто».
Приводим расписание стартовых игр «Красных крыльев» в регулярном чемпионате (время начала — московское).
Расписание матчей «Детройт Ред Уингз» в октябре 2024 года
11 октября, 2.00. «Детройт» — «Питтсбург»
13 октября, 2.00. «Детройт» — «Нэшвилл»
15 октября, 2.00. «Рейнджерс» — «Детройт»
18 октября, 2.30. «Детройт» — «Рейнджерс»
19 октября, 21.00. «Нэшвилл» — «Детройт»
23 октября, 2.45. «Айлендерс» — «Детройт»
25 октября, 2.00. «Детройт» — «Нью-Джерси»
26 октября, 20.00. «Баффало» — «Детройт»
28 октября, 1.00. «Детройт» — «Эдмонтон»
31 октября, 2.30. «Детройт» — «Виннипег»
Полностью расписание матчей клуба «Детройт Ред Уингз» в актуальном виде и результаты игр доступны в разделе команды на нашем сайте.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|2
|2
|0
|4
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|5
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|4
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|7
|Бостон
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|2
|Юта
|1
|1
|0
|2
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|3
|Ванкувер
|1
|0
|1
|1
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|11.10
|02:00
|
Оттава – Флорида
|- : -
|11.10
|02:00
|
Детройт – Питтсбург
|- : -
|11.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|- : -
|11.10
|02:00
|
Бостон – Монреаль
|- : -
|11.10
|02:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|- : -
|11.10
|02:30
|
Айлендерс – Юта
|- : -
|11.10
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|- : -
|11.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|11.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|- : -