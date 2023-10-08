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«Детройт: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

«Детройт» начнет регулярный чемпионат НХЛ 13 октября матчем с «Нью-Джерси»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеист Клим Костин.
Клим Костин (справа).
Фото USA Today Sports
Основная информация о клубе «Детройт Ред Уингз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Детройт Ред Уингз»
Город: Детройт, Мичиган (США)
Год основания: 1926
Главный тренер: Дерек Лалонд
Капитан: Дилан Ларкин
Домашняя арена (вместимость): Литтл Сизарс-арена (на 19 515)
Конференция: Восточная
Дивизион: Атлантический

«Детройт»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Детройт» занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 80 очками и расположился на седьмой строчке в Атлантическом дивизионе. «Ред Уингз» не вышли в плей-офф НХЛ.

«Детройт» 11 раз выигрывал Кубок Стэнли в своей истории.

«Детройт»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Детройт» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб начнет свой регулярный чемпионат НХЛ гостевой игрой против «Нью-Джерси» на арене «Prudential Center». Начало — в 02.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Ред Уингз» встретятся с «Монреалем» на выезде в среду, 17 апреля (начало — 02.00 мск).

«Детройт»: календарь матчей в октябре 2023

13 октября. 02:30 (мск). «Нью-Джерси» — «Детройт»

15 октября. 02:00. «Детройт» — «Тампа-Бэй»

17 октября. 02:00. «Коламбус» — «Детройт»

19 октября. 02:30. «Детройт» — «Питтсбург»

21 октября. 20:00. «Оттава» — «Детройт»

23 октября. 00:00. «Детройт» — «Калгари»

25 октября. 03:15. «Детройт» — «Сиэтл»

27 октября. 02:00. «Детройт» — «Виннипег»

29 октября. 02:00. «Бостон» — «Детройт»

31 октября. 02:30. «Айлендерс» — «Детройт»

Календарь матчей «Дейтройта» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Детройта»

Дерек Лалонд (51 год) начал тренерскую карьеру в 1995 году. Американский специалист ранее работал в командах колледжа Ливан-Вэлли, государственном университета Ферриса и в университета Денвера, а также в клубах «Толедо Уолли», «Айова Уайлд» и в «Тампе-Бэй».

Российские хоккеисты «Детройта»

  • Клим Костин (нападающий)

«Детройт»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
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«Вашингтон»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
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11.10 00:30
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 - : -
11.10 03:00
Питтсбург – Чикаго
 - : -
11.10 05:30
Вегас – Сиэтл
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