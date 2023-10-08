«Детройт: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Полное название: «Детройт Ред Уингз»
Город: Детройт, Мичиган (США)
Год основания: 1926
Главный тренер: Дерек Лалонд
Капитан: Дилан Ларкин
Домашняя арена (вместимость): Литтл Сизарс-арена (на 19 515)
Конференция: Восточная
Дивизион: Атлантический
«Детройт»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
В сезоне 2022 / 2023 «Детройт» занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 80 очками и расположился на седьмой строчке в Атлантическом дивизионе. «Ред Уингз» не вышли в плей-офф НХЛ.
«Детройт» 11 раз выигрывал Кубок Стэнли в своей истории.
«Детройт»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Детройт» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб начнет свой регулярный чемпионат НХЛ гостевой игрой против «Нью-Джерси» на арене «Prudential Center». Начало — в 02.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Ред Уингз» встретятся с «Монреалем» на выезде в среду, 17 апреля (начало — 02.00 мск).
«Детройт»: календарь матчей в октябре 2023
13 октября. 02:30 (мск). «Нью-Джерси» — «Детройт»
15 октября. 02:00. «Детройт» — «Тампа-Бэй»
17 октября. 02:00. «Коламбус» — «Детройт»
19 октября. 02:30. «Детройт» — «Питтсбург»
21 октября. 20:00. «Оттава» — «Детройт»
23 октября. 00:00. «Детройт» — «Калгари»
25 октября. 03:15. «Детройт» — «Сиэтл»
27 октября. 02:00. «Детройт» — «Виннипег»
29 октября. 02:00. «Бостон» — «Детройт»
31 октября. 02:30. «Айлендерс» — «Детройт»
Календарь матчей «Дейтройта» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Детройта»
Дерек Лалонд (51 год) начал тренерскую карьеру в 1995 году. Американский специалист ранее работал в командах колледжа Ливан-Вэлли, государственном университета Ферриса и в университета Денвера, а также в клубах «Толедо Уолли», «Айова Уайлд» и в «Тампе-Бэй».
Российские хоккеисты «Детройта»
- Клим Костин (нападающий)
«Детройт»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -