«Детройт» проиграл «Айлендерс», Варламов сделал 15 сэйвов

«Айлендерс» переиграл «Детройт» в контрольном матче (4:3). Российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов сыграл 40 минут и отразил 15 из 16 бросков по своим воротам.

Российский нападающий «Ред Уингз» Евгений Свечников провел на льду 9 с половиной минут и отметился одним броском по воротам и силовым приемом.

НХЛ

Контрольный матч

«Детройт» — «Айлендерс» — 3:4 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)

Голы: Атанасиу — 1 (Филппула, Хирозе), 7:53 — 1:0. Тэйвз — 1 (бол., Брассар), 24:39 — 1:1. Брассар — 2 (Дюрандо, Хо-Сэнг), 45:03 — 1:2. Манта — 1 (Бертуцци, Велено), 46:16 — 2:2. Гронек — 1 (бол., Эрне, Хирозе), 50:52 — 3:2. Бовилье — 1 (Вальстрем, Пулок), 58:26 — 3:3. Бовилье — 2 (Нельсон, Тэйвз), 60:32 — 3:4.

Вратари: Ховард — Варламов (Гибсон, 40:00, 57:43 — 58:26).

Броски: 27 (10+6+11+0) — 26 (5+8+12+1).

Наши: Свечников (9.28/1/0) — -.

21 сентября. Детройт. Little Caesars Arena.