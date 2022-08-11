«Детройт» продлил контракт с защитником Уолмэном

«Детройт» подписал новый контракт с защитником Джейком Уолмэном. Соглашение рассчитано на год, сообщает сайт клуба.

Зарплата 26-летнего хоккеиста составит получит 1,05 миллиона долларов.

«Детройт» приобрел права на Джейка в марте в результате обмена с «Сент-Луисом».

В минувшем сезоне Уолмэн провел 51 матч в НХЛ и набрал 10 (3+7) очков.