«Детройт» продлил контракт с защитником Мяяття на два года

«Детройт» продлил контракт с защитником Олли Мяяття. Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

Зарплата 28-летнего финна по новому договору составит 3 миллиона долларов за сезон.

Прошлым летом Мяяття заключил с «Ред Уингз» контракт на год и 2,25 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне защитник провел 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 (8+19) очков.