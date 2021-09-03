«Детройт» продлил контракт с защитником Филипом Гронеком
3 сентября 2021, 23:55
«Детройт» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Филипом Гронеком. Новое соглашение с 23-летним чехом рассчитано на три года.
Гронек был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ-2016 в 2-м раунде под общим 53-м номером. Защитник выступает за «Ред Уингз» с 2018 года, в сезоне-2020/21 он набрал 23 (5+18) очка в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/redwings/news/detroit-signs-filip-hronek-to-three-year-contract/c-326077018
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