«Детройт» продлил контракт с защитником Филипом Гронеком

«Детройт» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Филипом Гронеком. Новое соглашение с 23-летним чехом рассчитано на три года.

UPDATE: The Detroit #RedWings today re-signed defenseman Filip Hronek to a three-year contract. pic.twitter.com/mOqAzYXzog — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) September 3, 2021

Гронек был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ-2016 в 2-м раунде под общим 53-м номером. Защитник выступает за «Ред Уингз» с 2018 года, в сезоне-2020/21 он набрал 23 (5+18) очка в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ.