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«Детройт» продлил контракт с защитником Филипом Гронеком

3 сентября 2021, 23:55
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«Детройт» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Филипом Гронеком. Новое соглашение с 23-летним чехом рассчитано на три года.

Гронек был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ-2016 в 2-м раунде под общим 53-м номером. Защитник выступает за «Ред Уингз» с 2018 года, в сезоне-2020/21 он набрал 23 (5+18) очка в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/redwings/news/detroit-signs-filip-hronek-to-three-year-contract/c-326077018

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Александр Кравченко все материалы автора

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