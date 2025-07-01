«Детройт» продлил контракт с Патриком Кейном

«Детройт» объявил о продлении контракта с нападающим Патриком Кейном. Он проведет в команде еще один сезон.

Зарплата составит 3 миллиона долларов США, а сумма бонусов — до 4 миллионов долларов США.

36-летний американец в сезоне-2024/25 в 72 матчах набрал 59 (21+38) очков.

Новый сезон станет для Кейна третьим в «Детройте».