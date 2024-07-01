«Детройт» продлил контракт с Патриком Кейном

«Детройт» объявил о продлении контракта с нападающим Патриком Кейном.

35-летний американец заключил соглашение с «Ред Уингз», которое будет действовать до конца сезона-2024/25.

Кейн перешел в «Детройт» в ноябре 2023 года. В сезоне-2023/24 форвард набрал 47 (20+27) очков в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ.