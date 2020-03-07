«Детройт» прервал серию побед «Чикаго»

«Детройт» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). «Ред Уингз» прервали свою неудачную серию из шести поражений и четырехматчевую победную серию «Блэкхокс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Чикаго» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Бертуцци — 19 (Ларкин, Дэйли), 20:20 — 1:0. Фаббри — 14 (бол., Линдстрем, Нильсен), 30:05 — 2:0. Кейн — 31 (Саад, Тэйвз), 38:55 — 2:1.

Вратари: Бернье — Кроуфорд (57:59).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 25 (9+11+5) — 33 (9+7+17).

7 марта. Детройт. Little Caesars Arena.