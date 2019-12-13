«Детройт» прервал 12-матчевую серию поражений, обыграв «Виннипег»
«Детройт» дома переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). «Ред Уингз» прервали 12-матчевую серию поражений.
Игроки «Детройта» Филип Гронек, Робби Фаббри и Робби Фаббри набрали по 3 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Виннипег» — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
Голы: Хелм — 5, 7:49 — 1:0. Фаббри — 8 (бол., Задина, Гронек), 13:47 — 2:0. Фаббри — 9 (Задина), 23:35 — 3:0. Коннор — 12 (Болье, Шайфли), 27:16 — 3:1. Коннор — 13 (Лайне, Шайфли), 32:57 — 3:2. Задина — 1 (бол., Гронек, Фаббри), 39:36 — 4:2. Гронек — 7 (п.в., Немет, Бернье), 58:08 — 5:2.
Вратари: Бернье — Хеллебайк (56:48 — 58:08).
Штраф: 2 — 8.
Броски: 34 (14+12+8) — 28 (5+10+13).
13 декабря. Детройт. Little Caesars Arena.
НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков