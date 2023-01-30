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Сегодня, 18:51

«Детройт» предложил Ларкину новый контракт на 8 лет и 64 миллиона долларов

Иван Шитик
Корреспондент
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«Детройт» предложил капитану команды Дилану Ларкину новый контракт на 8 лет и 64 миллиона долларов, утверждает Detroit Free Press.

Однако представители хоккеиста ставят в ориентир контракт нападающего «Айлендерс» Мэтью Барзэла с зарплатой 9,15 миллиона долларов в год.

Действующее соглашение 26-летнего нападающего с кэпхитом 6,1 миллиона долларов истекает в конце нынешнего сезона.

Ларкин набрал 43 (15+28) очка в 47 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий был выбран «Детройтом» на драфте 2014 года в первом раунде под общим 15-м номером.

Дилан Ларкин
ХК Детройт Ред Уингз
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