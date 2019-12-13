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«Детройт» поздравил Сергея Федорова с 50-летием

21:11
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13 декабря исполнилось 50 лет со дня рождения бывшего форварда сборной СССР и России Сергея Федорова. С юбилеем его поздравил клуб НХЛ «Детройт».

Федоров с 1990 по 2003 год выступал за «Детройт», в составе которого трижды выигрывал Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002), а также получил «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку НХЛ).

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