«Детройт» поздравил Сергея Федорова с 50-летием
21:11
13 декабря исполнилось 50 лет со дня рождения бывшего форварда сборной СССР и России Сергея Федорова. С юбилеем его поздравил клуб НХЛ «Детройт».
Федоров с 1990 по 2003 год выступал за «Детройт», в составе которого трижды выигрывал Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002), а также получил «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку НХЛ).
Happy Birthday, Sergei ?? pic.twitter.com/8n5GyvS2a3— Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) December 13, 2019
НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...