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«Детройт» получал предложения по обмену Манты

20:23
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«Детройту» поступали предложения по обмену нападающего Энтони Манты, сообщает TFP.

Перед началом сезона 26-летний форвард подписал контракт на 4 года и 22,8 миллиона долларов. В нынешнем регулярном чемпионате нападающий провел 29 матчей и набрал 14 (6+8) очков при показателе полезности «-13».

Однако генеральный менеджер «Ред Уингз» Стивен Айзерман не горит желанием расставаться с нападающим и предпочел бы обменять кого-то из менее значимых игроков, которые летом могут выйти на рынок свободных агентов.

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